Trigoria, allenamento alla vigilia del match contro la Real Sociedad. Si rivede Darboe

Allenamento di vigilia per la Roma questo pomeriggio. La squadra è tornata sul campo di Trigoria per preparare la sfida contro la Real Sociedad valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico ha potuto contare su tutto l’organico ad eccezione di Solbakken, fuori dalla lista Uefa e attualmente infortunato. Da registrare il ritorno di Ebrima Darboe: il centrocampista è stato accolto dai compagni con un lungo applauso dopo la lesione al crociato destro rimediata a luglio nel ritiro estivo di Algarve.