Tre ex giocatori giallorossi in ballo per il ruolo di club manager

I Friedkin continuano la rivoluzione nei piani dirigenziali. Continua la ricerca di un erede di Calvo, per cui i giallorossi si sono affidati alla Spencer Stuart oltre che a Img e Caa, e quella di un club manager. I proprietari della Roma sono infatti alla ricerca di una figura che faccia da raccordo tra squadra e società e, secondo quanto riporta Il Tempo, sono sotto esami i nomi di tre ex giocatori giallorossi. Nel reparto commerciale si corteggia Qatar Airways per il rinnovo del main sponsor, mentre sarà più difficile rinnovare l’intesa con Hyundai.