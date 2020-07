Tra Vitek e nuove intese, che svolta per lo stadio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Per arrivare alla fantomatica posa della prima pietra ormai manca solo Vitek. Anche perché la sindaca Raggi sta aspettando solo che cambi il proprietario dei terreni di Tor di Valle, come le è stato ampiamente assicurato. Una volta uscito di scena Parnasi, sarà molto più semplice trovare voti in aula anche tra i grillini più scettici. Ora che anche il Pd sembra allinearsi al progetto, o quantomeno sembra chiaro non farà opposizione (al massimo si asterrà), sarà molto più semplice arrivare al numero di 23 voti favorevoli in assemblea. Difficile capire quando questo voto ci sarà: è probabile però che arrivi in giunta già prima dell’estate.