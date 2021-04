Tra Sir Alex e Solskjaer: storie di successi ed eredità

La Gazzetta dello Sport – Ole Gunnar Solskjaer giocò una delle ultime partite della sua carriera la sera del 10 aprile 2007 e del 7-1 sulla Roma. Entrò al 61’ al posto di Ryan Giggs. Il norvegese è uno dei simboli del Manchester United di Alex Ferguson e firma di una straordinaria conquista della Champions League, nella finale del 1999 a Barcellona. Dopo il ritiro nel 2007, l’ex attaccante lavorò nell’accademia dello United dal 2008 al 2011, per poi fare il salto in prima squadra, tra Molde e Cardiff. Nel 2018, il ritorno al Manchester United, per sostituire José Mourinho: una scelta, quella di Solskjaer, caldeggiata da Ferguson. Nella presentazione ufficiale del 2018 Solskjaer parlò del profondo legame che unisce i due: “Sir Alex è stato il mio mentore. Da lui ho appreso un po’ tutto: la conduzione di un gruppo di 25 giocatori, il modo di affrontare le persone, il metodo di lavoro. Quando ho bisogno di qualche consiglio mi rivolgo a lui”.