Corriere dello Sport – Duetto social tra campioni del mondo. Dopo la finale del torneo di calcio a otto nella quale Totti è stato protagonista con un fantastico gol su punizione, Luca Toni ha inviato all’ex capitano un messaggio su Instagram: “Torna a giocare!“. Totti ha replicato con il consueto trasporto: “Fosse per me…tornerei!“. La passione per il calcio giocato non è mai svanita nella sua testa.