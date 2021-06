Totti su Eriksen: “I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te” – FOTO

Dramma a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia. Il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, si è accasciato a terra all’improvviso al 43′. In un silenzio tombale allo stadio, tra i giocatori e il pubblico in lacrime, si sono visti i sanitari eseguire il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca al giocatore. Eriksen è stato successivamente portato in ospedale. Le condizioni del centrocampista danese in questo momento sono stabili. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio, tra cui si unisce anche Francesco Totti che ha dedicato un post su Instagram al fantasista. Queste le sue parole: “I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te!”.