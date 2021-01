Totti e De Rossi si sfidano a padel

Il Tempo (E.Zotti) – Rivederli uno di fianco all’altro fa sempre un certo effetto, anche se si tratta di una partita di padel. Ieri l’ex giocatore della Roma Vincent Candela ha regalato un’emozione a tanti tifosi giallorossi, pubblicando sul suo profilo Instagram alcuni scatti insieme a Francesco Totti e Daniele De Rossi. I due storici ex capitani romanisti si sono ritrovati – da avversari – sul campo da gioco per una sfida di padel su uno dei campi dell’Olimpic Club. Totti ha fatto coppia con Candela mentre ad affiancare De Rossi un partner d’eccezione: il campione italiano di Padel indoor Alessandro Tinti.

Leggi anche: Sfida olimpica. Smalling-Lukaku, Dzeko-De Vrij: Roma-Inter vale più di tre punti

Quattro stelle che hanno condiviso una mattinata di sport risvegliando – inevitabilmente – i ricordi e le speranze dei più nostalgici. Dal giorno dei rispettivi «arrivederci» (impossibile scrivere addii) al Fulvio Bernardini, gran parte del popolo giallorosso auspica un ritorno di Totti e De Rossi a Trigoria. L’ex numero 10 attualmente ha un’agenzia che si occupa di scouting e calciomercato e non ci sono ancora stati incontri con i Friedkin per entrare in dirigenza. De Rossi invece non ha mai nascosto il desiderio di diventare allenatore e, se dovesse riuscirci, molti tifosi sognano un’avventura sulla panchina giallorossa. Chissà che un giorno Totti e De Rossi non possano tornare a posare insieme anche per una foto ufficiale del club a cui hanno dato tutto.