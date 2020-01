Totti consola Zaniolo: “Tornerai più forte”. E lui: “Non vedo l’ora”

“Forza Nicolò, tornerai più forte di prima”. Questo il messaggio di incoraggiamento di Totti a Zaniolo, uno dei tantissimi messaggi d’affetto ricevuti dall’ex Inter che domenica contro la Juventus si è infortunato rimendiando una lesione al crociato anteriore. Subito dopo l’operazione sono arrivate anche le prime dichiarazioni, sempre via social, dell’interessato: “Grazie a tutti per l’affetto mostrato in queste ore, l’intervento è riuscito e io non vedo l’ora di tornare. Forza Roma!”. Lo riporta La Repubblica.