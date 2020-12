Torna il campionato femminile

Corriere della Sera – Dopo lo stop per le nazionali, oggi torna in campo la Roma femminile, che alle ore 14.30 (diretta TimVision) al Tre Fontane ospita la Florentia. Fuori dalle convocate la brasiliana Andressa, a riposo dopo il lungo viaggio intercontinentale. “Siamo una squadra che vuole giocare sempre e lo stiamo dimostrando attraverso le prestazioni – ha spiegato coach Bavagnoli –, ma sappiamo di avere lacune in fase di realizzazione e finalizzazione. Ci abbiamo lavorato e cerchiamo di andare avanti continuando a mantenere alta l’attenzione sugli aspetti che dobbiamo migliorare, ma anche su quelli in cui stiamo andando bene”.