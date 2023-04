Torna Abraham dall’inizio

Il Tempo (M. Cirulli) – Questa sera i giallorossi scenderanno in campo con il miglior undici titolare per cominciare con il piede giusto questo doppio confronto con il Feyenoord. A difendere la porta giallorossa ci sarà Rui Patricio, chiamato a ripetere l’ottima prestazione di Tirana con gli olandesi.

In difesa oltre a Smalling e Mancini ci sarà Llorente, lo spagnolo sembra aver infatti vinto il ballottaggio con Ibanez per la seconda partita consecutiva. Invariate le fasce: a destra Zalewski, ormai sempre più a suo agio su quel lato del campo, così come Spinazzola a sinistra. Nonostante sia intervenuto ieri in conferenza stampa, Bove rimarrà in panchina.

Il centrocampo sarà composto dalla coppia Matic- Cristante. Tornera sulla trequarti Dybala, dopo l’esperimento da punta a Torino, al suo fianco agirà Pellegrini. L’attacco verrà affidato ad Abraham, alla ricerca del gol da febbraio.