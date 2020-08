Torino, Vagnati: “Sirigu rimane al 100%. Difficile arrivare a Torreira. Su Belotti non c’è nessun problema”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Vojvoda e Linetty ed ha parlato del mercato. Queste le sue parole:

Torreira è un obiettivo?

È un calciatore che ha dimostrato in Italia e in Inghilterra le sue qualità, ma in questo momento è difficile. Due anni fa venne acquistato a cifre importanti: noi vogliamo costruire una rosa competitiva, ma dall’altra parte siamo attenti al bilancio. E quando ci sono tanti giocatori, bisogna supportare l’ambiente.

Vi siete parlati con Belotti?

Lo abbiamo fatto a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città, la sente lui. Non c’è nessun tipo di problema: per me, Andrea può rimanere qui fino al termine della carriera. Lo stimo per l’atteggiamento che ha ogni giorno, è un esempio per tutti. Ha ancora due anni di contratto, non abbiamo così esigenze di incontrarsi. Pensiamo soltanto al nuovo progetto, vogliamo creare un gruppo duraturo e stiamo cercando di focalizzarci su questo. Finito il mercato, potremo parlare con Belotti per il rinnovo: e c’è un portone aperto.

Percentuali di permanenza di Sirigu?

Dico 100 per cento. Ha un contratto lungo, è un punto fermo dello spogliatoio: non ci sono situazioni diverse dalla sua permanenza al Toro.

Sirigu quindi è fuori dal mercato?

Non lo è mai stato, in realtà. È il portiere della Nazionale, sarei un matto a dire che è sul mercato. È un leader, non è mai stato sul mercato.

Quali sono le intenzioni di Nkoulou?

Per me è importante, è forte ma è tra quelli che hanno la leadership. Mi auguro possa rimanere a lungo, ne parleremo insieme. Voglio che tutti capiscano ciò che sta cambiando nel Toro: stiamo migliorando le strutture, la squadra, si sta facendo un progetto con un certo allenatore, e così poi parleremo di contratti.