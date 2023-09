Il prossimo 24 settembre la Roma affronterà in trasferta il Torino, ma non sarà l’unica squadra a recarsi al nord, in programma c’è anche Bologna-Napoli. Quello che si teme è un possibile secondo episodio, degli scontri programmati tra le frange peggiori degli ultrà giallorossi e quelli del Napoli. Al momento è quindi impossibile per tutte e 4 le squadre avviare la vendita dei tagliandi per l’accesso agli stadi. La decisione che doveva essere presa da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è attualmente rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che dovrà trovare delle adeguate misure per tutti.