Roma, missione compiuta

Il Messaggero (U. Trani) – Il raccolto di 19 punti nelle ultime 7 partite, striscia positiva con 6 successi e il pari con l’Inter, premia la Roma. Che non sbaglia il match ball allo stadio Grande Torino e, chiudendo il campionato in anticipo, si prende definitivamente il quinto posto per andare direttamente in Europa League e lasciare i preliminari al Milan. Inutile il successo dei rossoneri a Genova contro la Samp. La Roma ora resterà a Torino fino a sabato. Da oggi sarà a Vinovo, ad allenarsi al centro sportivo della Juventus dove si allenano gli Under 23 e alcune giovanili. Più che alla sfida allo Stadium contro i bianconeri, Fonseca lavorerà per l’ottavo di Europa League, in gara secca contro il Siviglia e in programma giovedì prossimo a Duisburg.