Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Belotti in attacco, c’è Wijnaldum

Pagine Romaniste – Occasione da non lasciarsi scappare. La Roma di Mourinho si appresta ad affrontare in trasferta il Torino di Juric con la possibilità di scavalcare posizioni e incutere paura alle squadre in lotta per la Champions League. I giallorossi, infatti, possono approfittare dei pareggi di Inter e Milan per piazzarsi al terzo posto nella graduatoria nonostante le diverse difficoltà.

Ma davanti avrà una delle squadre più rognose della Serie A come il Torino. Per questo lo Special One non farà calcoli nonostante l’impegno incombente contro il Feyenoord. Si torna alle certezze: dopo l’esperimento ben riuscito contro la Sampdoria si torna alla difesa tradizionale a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Sugli esterni scelte obbligate con Zalewski e Spinazzola, mentre Celik si accomoderà in panchina. A centrocampo possibile turno di riposo per Matic: pronta la coppa Cristante-Wijnaldum. Davanti Dybala e Pellegrini certi di un posto, mentre l’attacco è un rebus. Belotti in vantaggio su Abraham, ma il nodo è tutto da sciogliere. Mou pensa anche alla Joya da falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.