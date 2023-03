Torino-Roma, biglietti in vendita dal 30 Marzo a 20 euro. I tifosi torneranno in trasferta

Terminati i due mesi di stop, il tifo giallorosso tornerà in trasferta. I romanisti erano stati sanzionati dopo gli scontri in A1 con gli ultras napoletani ed ora potranno tornare a riempire gli stadi italiani. L’occasione è programmata l’8 aprile quando la Roma affronterà il Torino alle ore 18:30. Questo il comunicato della società granata: “In attesa delle Determinazioni dell’ONMS, i tagliandi saranno in vendita ai soli fidelizzati Roma al prezzo unico di 20 euro dalle 10 di giovedì 30 marzo fino alle 19 di venerdì 7 aprile”.