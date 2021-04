Torino-Roma 3-1, le pagelle dei quotidiani: Mayoral il migliore, male Reynolds e Villar

Pagine Romaniste – La Roma si toglie l’abito per l’Europa, affronta la gara di campionato col Torino e non brilla come col Bologna ma stavolta esce sconfitta. Nonostante il gol in apertura di Mayoral, i granata la ribaltano nel secondo tempo con Sanabria, Zaza e Rincon. Ecco le pagelle dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Mirante 6; Fazio 4.5, Cristante 6, Ibanez 5, Reynolds 5, Villar 5, Veretout 5.5, Peres 6; Perez 5, Pedro 5.5; Mayoral 6.5. Subentrati: Karsdorp 5.5, Diawara 5, Dzeko 6, Mkhitaryan 5.5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 4.5; Fazio 4, Cristante 5, Ibanez 5.5, Reynolds 4, Villar 5, Veretout 5.5, Peres 5.5; Perez 5.5, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Diawara 4, Mkhitaryan 5. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (ZOTTI)

Mirante 5; Fazio 5, Cristante 6, Ibanez 5.5, Reynolds 4.5, Villar 5, Veretout 5.5, Peres 5; Perez 5, Pedro 5; Mayoral 6.5. Subentrati: Karsdorp 5.5, Diawara 4.5, Dzeko 6, Mkhitaryan 5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (CROSETTI)

Mirante 5; Fazio 4.5, Cristante 6, Ibanez 5.5, Reynolds 5, Villar 5.5, Veretout 5.5, Peres 5; Perez 5.5, Pedro 5; Mayoral 6. Subentrati: Karsdorp sv, Diawara 4, Dzeko sv, Mkhitaryan 5.5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Mirante 5.5; Fazio 4.5, Cristante 6, Ibanez 5.5, Reynolds 5, Villar 6, Veretout 5, Peres 6; Perez 5.5, Pedro 5.5; Mayoral 6.5. Subentrati: Karsdorp sv, Diawara 5, Dzeko sv, Mkhitaryan 5.5, Pastore sv. Allenatore: Fonseca 5.5.