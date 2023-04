Torino-Roma 0-1. I giallorossi vincono grazie al rigore di Paulo Dybala

Pagine Romaniste – Occasione da non lasciarsi scappare. La Roma di Mourinho si appresta ad affrontare in trasferta il Torino di Juric con la possibilità di scavalcare posizioni e incutere paura alle squadre in lotta per la Champions League. La partita si fa subito intensa, al 7’ conclusione dal limite di Zalewski, tocco col braccio di Schuurs. Assegna il rigore il direttore di gara, Dybala dal dischetto mette la palla in rete. Nella ripresa Mourinho chiede um altro rigore per il contatto tra Vanja e Dybala, con l’argentino ancora a terra. Ma il rigore non c’è. La partita rallenta e i ritmi si abbassano. Finisce 0-1 per la Roma che torna a vincere in trasferta e si posiziona momentaneamente al terzo posto in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Vojvoda, Adopo, Lazaro, Gineitis, Vlasic, Seck, Karamoh, Pellegri.

Allenatore: Juric.

Indisponibili: Aina, Ilic, Vieira, Zima.

Squalificati: -.

Diffidati: Lazaro, Sanabria, Schuurs.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Llorente, Kumbulla, Camara, Tahirovic, Volpato, Abraham, Solbakken, El Shaarawy.

Indisponibili: Karsdorp, Darboe, Pellegrini.

Squalificati: -.

Diffidati: Matic.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Passeri – Costanzo.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abbattista.

CRONACA

97’ – Termina il match, la Roma vince contro il Torino!

91’ – Abraham vicino al gol palla alta sopra là traversa

88’ – Vicinissimo al pareggio il Torino

83’ – Esce Dybala lascia il suo posto a Tammy Abraham

81’ – Ancora un giallo per la squadra di casa. Milinkovic-Savic per proteste

78’ – Giallo per Gineitis

74’ – Altro cambio: dentro Matic fuori Solbakken

70’ – Fuori El Shaarawy dentro Pellegrini

67’ – Azione pericolosissima da parte del Torino. Viene segnalato il fuorigioco

62’ – Cambi per i granata: fuori Sanabria, Ricci e Gravilon dentro Djidji, Vlasic e Pellegri

61’ – Occasione per i giallorossi con Smalling di testa

48’ – Occasione insidiosa per il Torino, Rui Patricio compie un miracolo

46’ – Inizia il secondo tempo!

46’ – Fine primo tempo!

45’ – Segnalato 1 minuto di recupero

33’ – Gravillon ci prova ma la palla esce di molto

23’ – Wijnaldum tenta il pallonetto ma la palla finisce alta

11’ – Ammonito El Shaarawy

7’ – La Roma subito in vantaggio, su rigore ci pensa Paulo Dybala!!! 0-1 il risultato tra Torino e Roma. Ammonito Schuurs

1’ – Inizia la partita!

________________________________________________________________

LIVE

Ore 16:38: Lo spogliatoio della Roma