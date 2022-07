Torino, mossa Kumbulla: sondaggio per il centrale della Roma

Tuttosport (C. Forte) – Il sogno di Ivan Juric ha un nome e un cognome: Marash Kumbulla, italo-albanese, 22 anni. Sia chiaro: non è una novità il gradimento reciproco tra il centrale della Roma e il tecnico del Torino. Il giocatore sa interpretare alla perfezione i movimenti della difesa a tre, proprio come Bremer, e considera Juric un maestro: di sicuro sarebbe entusiasta di tornare a giocare con lui come ai tempi di Verona.

Detto questo, è evidente che la trattativa non sia semplice per due motivi: per Kumbulla la Roma ha speso una fortuna e il giocatore percepisce uno stipendio che si avvicina di molto ai due milioni a stagione. La società giallorossa ha acquistato il difensore dal Verona per runa cifra superiore ai 26 milioni: servirebbe quindi uno sforzo economico non indifferente per ottenere la proprietà del cartellino.

Una strada alternativa potrebbe essere quella del prestito oneroso con un obbligo di riscatto attorno ai 15 milioni. Su queste basi si potrebbero convincere i giallorossi. La somma necessaria potrebbe arrivare dalla cessione di Bremer.