Come riportato dal sito ufficiale del Torino, la squadra riprenderà gli allenamenti domani, presso lo stadio Filadelfia, in vista del match contro la Roma in programma domenica 5 gennaio alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico della capitale. Mazzarri vuole preparare al meglio la sua rosa, visto che i giallorossi non perdono una partita in casa dal 25 settembre.