Tor di Valle, il voto slitta ancora ma la Raggi perde la maggioranza

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Un altro rinvio, ma questa volta dovrebbero bastare ancora pochi giorni per mettere la parola fine a Tor di Valle. L’assemblea capitolina è in programma martedì e giovedì e la revoca del pubblico interesse del progetto è al primo punto dell’ordine del giorno. Ieri era al quinto. In Commissione dei Capigruppo si era stabilito che prima di votare la delibera in auela si sarebbe esaurita la richiesta dei pareri delle commissioni. Le perplessità di molti consiglieri comunali non sono del tutto superate.

Eurnova ha recapitato al Campidoglio due diffide, la seconda è mirata al voto in aula. Ieri la governance dei pentastellati ha subito un duro colpo. Quattro consiglieri hanno lasciato il Movimento e ad annunciarlo è stata Donatella Iorio durante l’intervento in Assemblea. A dimettersi anche Marco Terranova, Enrico Stefàno ed Angelo Sturni. In questo caso la Sindaca Raggi perderebbe la maggioranza in Campidoglio. I voti a favore della revoca, comunque, non dovrebbero mancare visto che molti consiglieri all’opposizione sono contrari a Tor di Valle.