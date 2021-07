Tor di Valle, Eurnova ha ceduto i terreni alla CPI di Vitek

Dopo un lunghissimo tira e molla i terreni di Tor di Valle passano di mano. Come riportato da Fernando Magliaro de Il Tempo, alle ore 12 Eurnova ha ceduto tutto alla CPI di Radovan Vitek. Per lo Stadio della Roma, o quel che ne rimane visto che a breve cadrà anche il pubblico interesse del progetto, una nuova avventura. A breve, massimo la prossima settimana, questo progetto cesserà di esistere e per i Friedkin si aprirà un futuro in cui si deciderà una nuova area dove costruire il nuovo Stadio. In lizza, e in pole position, c’è lo spazio di Pietralata dietro la Stazione Tiburtina.

