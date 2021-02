Tonali: “In questo momento serve lucidità, forza da parte di tutti”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Milan. Queste le sue parole:

TONALI A SKY SPORT

“In questo momento serve lucidità, forza da parte di tutti, in qualsiasi momento della partita, anche negli ultimi minuti, come è successo in Europa. Dobbiamo stare tutti dentro fino alla fine“.

Che Roma vi aspettate e che approccio tattico vi ha dato Pioli?

Sicuramente lavorare sull’entusiasmo, come abbiamo sempre fatto, ma che forse abbiamo perso nelle ultime partite e dobbiamo recuperare il prima possibile, già da stasera. Puntiamo tanto su questo e soprattutto abbiamo lavorato tanto su noi stessi in questi giorni.