Tomassini: “Usciamo da un periodo difficile. Ora dobbiamo dare il massimo”

Matteo Tomassini, giocatore della Roma Primavera, è stato intervistato da Roma TV dopo la vittoria per 5-3 contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Tre punti decisivi…

Sì, usciamo da un periodo difficile. Dobbiamo continuare così e pensare alla prossima gara.

Siete pochi in difesa…

Sì, ma dobbiamo dare il massimo.

Che partita è stata?

C’è stata qualche sbavatura da parte nostra, che dobbiamo migliorare. Siamo pronti per le prossime gare, gli errori servono a migliorare.

Oggi è stata la tua migliore prestazione

Sì, mi sentivo bene. Ogni volta che scendo in campo devo dare il massimo per la mia squadra e per i miei compagni.

Ora l’Empoli…

Partita difficile su un campo difficile, proveremo a vincere come sempre. Vincere sarà importante per prepararci alle finali nei migliori dei modi.