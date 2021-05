Tocca a Fuzato ed El Shaarawy, c’è Dzeko

Il Tempo (E. Zotti) – Fonseca non torna indietro e anche nel derby continua con il 4-2-3-1. Dalla vittoria nel match ritorno con lo United il portoghese continua a puntare sul modulo che – ironia della sorte – rappresenta il marchio di fabbrica di José Mourinho. Contro la squadra di Inzaghi il tecnico giallorosso punterà ancora una volta su Fuzato: le ultime prestazioni del brasiliano hanno convinto Fonseca, intenzionato a dargli continuità fino a fine campionato. Linea a quattro composta da Karsdorp, e Bruno Peres sulle fasce con Mancini e Ibanez al centro: il brasiliano ha smaltito il sovraccarico muscolare ed è pronto a prendere il posto di Kumbulla.

Leggi anche: Da Mancini fino ad Acerbi, la strana sfida degli azzurri nel derby

Nell’undici titolare si rivede Villar, anche lui completamente recuperato. Lo spagnolo, dopo essere stato sostituito da Darboe con Corotone e Inter, affiancherà di nuovo Cristante davanti alla difesa. Novità anche sulla trequarti, con El Shaarawy in vantaggio su Pedro per una maglia da titolare: l’ex Chelsea non è al meglio e dovrebbe essere sostituito dal Faraone che dal 3 aprile non gioca una gara dal 1′. Ad affiancare il classe ’92 pronti Pellegrini e Mkhitaryan, che potrebbe giocare la sua ultima stracittadina da romanista. L’armeno non ha ancora dato una risposta al club sul suo rinnovo di contratto e nel frattempo Raiola continua a proporlo a diverse big italiane ed europee. A guidare l’attacco sarà ancora Dzeko: il bosniaco – che in carriera ha segnato 3 volte alla Lazio – non trova il gol in campionato dal 3 gennaio. Quale giorno migliore per interrompere il digiuno?