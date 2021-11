Tiago Pinto: “Sarà una partita difficile. Loro sono carichi e motivati per l’allenatore”

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A DAZN

Questa sera affrontate un Genoa con tante assenze ma carico per l’arrivo di Shevchenko in panchina, quali sono le difficoltà di questa serata?

Anche nella Roma c’è qualcuno assente. L’arrivo di Sheva è sicuramente importante per il calcio italiano e la Serie A. Sarà sicuramente una partita difficile, come lo sono tutte a Genova. Noi non possiamo aspettarci una partita facile, sappiamo che loro sono carichi e motivati per l’allenatore, ma anche noi abbiamo la voglia di vincere.