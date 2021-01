Tiago Pinto e Allegri nello stesso albergo di Milano. Il dirigente della Roma: “Non sapevo fosse qui” – VIDEO

In queste ore stanno continuando i dialoghi tra Tiago Pinto e Ausilio a Milano per lo scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Nonostante le ultime dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Conte, la trattativa è aperta e si aspetta una svolta. Ma non è tutto.

Secondo quanto riportato calciomercato.com, all’interno dell’hotel, in cui stanno parlando i due dirigenti, era presente anche Massimiliano Allegri, primo candidato a sedere sulla panchina giallorossa in caso di addio da parte di Fonseca. Il giornalista Pasquale Guarro ha incontrato il dg Tiago Pinto all’uscita dall’Hotel cui è stato chiesto di Allegri. La sua risposta è stata pronta: “Non sapevo fosse qui“.