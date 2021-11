Tiago Pinto: “Dobbiamo avere pazienza. Abraham? Ha un talento incredibile come Shomurodov, diamogli tempo”

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro il Venezia. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A SKY

È una partita particolare, è la prima volta che viene allo stadio in barca…come l’avete vissuta?

La partita non ci consente di godere della città. È una città speciale, sono stato qua 7 anni fa da turista ed è diverso. Ma siamo qua per vincere non per godere della bella città.

Si aspetta una risposta importante?

Noi abbiamo la consapevolezza che queste partite dopo la sosta non sono state belle. Dobbiamo fare punti ma allo stesso modo sappiamo che è un nuovo processo, che nel calcio la stagione è lunga. Dobbiamo avere pazienza. Oggi mi aspetto di vincere la partita.

Si aspetta qualcosa in più dagli attaccanti?

Sappiamo noi del mondo del calcio che il mondo degli attaccanti è particolare. In Italia è normale per un attaccante al primo anno di non essere veloce a fare gol, basti pensare a Zapata, Osimhen o Dzeko. Abraham ha un talento incredibile come Shomurodov. Sono giovani e hanno bisogno di tempo. Si devono creare le dinamiche per fare gol. Ma sono sicuro che a fine stagione i romanisti capiranno che abbiamo preso due grandi attaccanti.