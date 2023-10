Corriere della Sera (G. Piacentini) – La terza maglia nera, in vendita negli store da alcuni giorni, è già diventata un cult per i tifosi romanisti. Venerdì scorso al Museo di Arte Contemporanea (Macro) di via Nizza la società giallorossa e Adidas hanno organizzato un evento per presentare ufficialmente il “Third kit Roma 2023/24”: erano presenti i calciatori Aouar, Bove, Cristante, Mancini e Valentina Giacinti della squadra femminile, tutti testimonial di Adidas. Quindi altri sportivi come Lorenzo Benati, Ambra Sabatini, Erika e Mattia Furlani, oltre a molti influencer e vip, tra cui il cantante romano Franco126, che si è esibito sul palco. Sono stati più di quattrocento gli invitati, che hanno sfilato sull’Orange Carpet e hanno ricevuto una box in edizione limitata con la nuova maglia nera.