Terminato l’incontro tra Tiago Pinto e l’agente di Zaniolo: nessuna offerta alla Roma

Si conclude in un nulla di fatto l’incontro tra l’agente di Nicolò Zaniolo e Tiago Pinto. Nessuna offerta per il numero 22, né alla Roma, né direttamente al calciatore. Anche il rinnovo, però, continua ad essere in standby. Le parti si incontreranno nelle prossime settimane per valutare eventuali proposte o discutere di un eventuale prolungamento del contratto. Lo scrive Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport.

