Tarantino: “Da parte della Roma è stato poco elegante darmi la responsabilità di alcuni contratti importanti che non ho fatto io”

Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile della Roma, è stato intervistato da TeleRadioStereo ed ha parlato anche del suo trascorso in giallorosso. Queste le sue parole:

“L’unica cosa che rimprovero alla Roma è stato inventare una scusa, è stato poco elegante per giustificare un cambio legittimo, darmi delle responsabilità di alcuni contratti importanti ma che naturalmente non ho fatto io, non è competenza di un responsabile fare i contratti. Questa è l’unica cosa che mi è dispiaciuta, per il resto posso solo ringraziare”.