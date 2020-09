Tampone negativo, torna Bruno Peres

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Finalmente sono negativo al Covid e posso tornare ad allenarmi con i miei compagni. Non vedo l’ora di ripartire!“. Dopo il portiere Antonio Mirante e gli attaccanti Carles Perez e Justin Kluivert – tutti colpiti dal virus nelle settimane scorse- anche Bruno Peres ritorna a disposizione di Fonseca. L’esterno brasiliano ha annunciato il suo rientro e già da oggi gradualmente aumenterà i carichi di lavoro. Ieri, invece, è stato il giorno del ritorno di Kluivert. Ci vorrà molto di più, invece, per Nicolò Zaniolo, che ha incassato i consigli di Roberto Mancini. “Deve recuperare con calma, per gli Europei c’è tempo“.