“Tagliamo gli stipendi dei calciatori”. La proposta di Gravina all’Europa

La Repubblica (M.Pinci) – Gabriele Gravina ha scritto alle maggiori federazioni europee e per conoscenza a FIFA e UEFA proponendo di tagliare gli stipendi dei calciatori. Propone un intervento condiviso per far fronte a una crisi che graverà per almeno altri 9 mesi sul calcio di vertice. Stadi vuoti, niente abbonamenti, sponsor latitanti. La convinzione di Gravina “riconsiderare globalmente gli impegni economici assunti dai club di altissimo livello“. Ossia i contratti dei calciatori sottoscritti prima della pandemia. Il calcio italiano è sull’orlo del default e non ha liquidità per pagare gli stipendi. Ragionare solo sull’Italia, però, non è un’opzione: vorrebbe dire compromettere la competitività del campionato.