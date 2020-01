Szczesny, l’ex che vuole rilanciare il rinnovo di contratto

Szczesny vuole tirare giù la saracinesca e si presenta all’Olimpico per segnare un piccolo primato: due partite di fila con la porta imbattuta. La Juventus ha subito 24 gol in 25 partite e sono numeri inconsueti per i bianconeri. Contro il Cagliari per il polacco è arrivato il settimo clean sheet in 17 presenze e la statistica dice che non è mai riuscito a farne due consecutivi. Torna a Roma dove aveva cominciato la sua avventura italiana e lo fa da leader. Lo ripora il Corriere dello Sport.