Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del Siviglia”

La Gazzetta dello Sport (F. M. Ricci) – Suso è una vita che promette tanto e mantiene solo in parte. Anche la sua avventura al Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. Lo spagnolo a gennaio dunque è tornato a casa, nella sua Andalusia. È partito forte, ma il lockdown lo ha interrotto e dopo la ripresa ha giocato meno, chiudendo con 19 presenze, un gol e un assist. “Ho avuto un problema al ginocchio prima della ripresa e ho perso il ritmo dei compagni – ha detto ai media del club – però ora sto bene, l’Europa League è la competizione del Siviglia e faremo bene, anche se la Roma è un’ottima squadra“. Stasera però Suso difficilmente sarà titolare: Lopetegui preferisce non far traslocare Ocampos e usare Munir a sinistra.