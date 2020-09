Sul caso Dzeko, la linea di Fienga: “Resta se vuole”

La Repubblica (F. Ferrazza) – “Edin è il capitano della Roma e, fin quando vorrà, rimarrà il capitano della squadra“. Il club giallorosso chiude la questione legata a una cessione del numero 9 alla Juventus, uscendo per la prima volta allo scoperto. E lo fa con Guido Fienga, incaricato dai Friedkin di gestire il mercato le comunicazioni. “Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio, ma stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, per mantenere i giocatori che sono stati i più bravi“. Le voci sui ritorni di Totti e De Rossi non finiscono. Più vicino sembra il rientro di Totti, che incontrerà i Friedkin quando arriveranno nella capitale. Mentre De Rossi parla del suo futuro: “Io devo prendere il patentino da allenatore poi vedere chi sarà interessato a me. Non ha senso parlare di un mio ritorno alla Roma, non è corretto disturbare chi sta facendo il lavoro che un giorno vorrei fare io“.