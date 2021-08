Steven Nzonzi segue la partita del PSG dal ristorante di lusso. Ma la Roma è in campo

iltempo.it (E.Zotti) – Steven Nzonzi ad oggi ha rifiutato tutte le offerte arrivate e continua ad allenarsi a Trigoria nonostante le diverse soluzione proposte dalla Roma per andare avanti. Il francese chiede una buonuscita da un milione e mezzo di euro. Intanto, mentre la squadra di Mourinho era in campo contro la Salernitana, il giocatore si godeva una cena a base di sushi in un rinomato ristorante del centro di Roma in compagnia di alcuni amici.

Leggi anche: Mercato, proposto Tolisso per la mediana. Nodo ingaggio per il francese

In tutto questo non stava seguendo nemmeno la Roma, ma il PSG di Messi dal suo smartphone. Il tutto mentre il club giallorosso gli paga lo stipendio. Questo episodio descrive perfettamente l’atteggiamento con cui il giocatore ha deciso di affrontare il suo ritorno nella Capitale in attesa di trovare una squadra che soddisfi le sue richieste contrattuali.