La giornata di oggi sancisce uno snodo importantissimo per il progetto del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. L’Assemblea Capitolina, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è riunita in Campidoglio per dare l’ok al pubblico interesse del progetto. Dopo l’avvio della riunione, alle ore 14 circa, la giunta ha dato l’ok al progetto dei Friedkin. Poco dopo le 15 però arriva la sospensione per la conferenza dei Capogruppo.