Stadio, Eurnova potrebbe rinunciare alla causa contro la Roma

Nonostante l’abbandono del progetto di Tor di Valle, Vitek acquisterà in ogni caso i terreni e il progetto cambierà con un parco a tema. L’immobiliarista ceco ha intenzione di rispettare l’impegno preso con Unicredit entro la scadenza del 31 marzo. Vitek intende allargarsi ancora, ha preso il controllo di Nova re, con un maxi aumento di due miliardi di euro e dopo l’acquisto delle proprietà di Parnasi è interessato a rilevare i terreni (100.00 metri quadrati) alla Magliana, di proprietà della famiglia Toti.

Eurnova potrebbe desistere dall’intenzione di citare per danni la Roma. La società giallorossa e il Comune andranno avanti insieme per individuare una nuova soluzione per lo stadio, che abbia costi molto più contenuti rispetto a quelli preventivati dal progetto di Pallotta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.