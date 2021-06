Stadio della Roma, parere positivo della Commissione Ambiente alla revoca del pubblico interesse per il progetto di Tor di Valle

L’ex progetto dello Stadio della Roma è giunto ad un momento di svolta. La Commissione Ambiente del Comune di Roma, riunita oggi in assemblea, ha espresso un parere positivo in merito alla revoca del pubblico interesse su Tor di Valle. La decisione è arrivata in seguito alla constatazione che Eurnova Spa e l’AS Roma non stanno più procedendo insieme nell’operazione stadio che era stata avviata con la legge 147.

In merito ha parlato anche Cinzia Esposito, direttore del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica: “C’è improcedibilità ad andar avanti con quella proposta, incardinata in quel modo, con quel progetto e con quella legge“. Lo riporta l’Agenzia Dire.