Lo Stadio di Tor di Valle è al centro della discussione per la vendita della società da Pallotta a Friedkin. Questa mattina, su alcuni giornali, era girata la notizia di un imminente comunicato da parte del Comune di Roma sul progetto. Il Campidoglio ha risposto con una nota molto chiara: “In merito ad alcuni articoli di stampa, si smentisce l’esistenza di un comunicato avente come oggetto il progetto dello stadio di Tor di Valle”.