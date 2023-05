Stadio della Roma, la delibera del progetto oggi in Aula

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La delibera dello stadio a Pietralata è pronta a entrare nell’Aula Giulio Cesare. Questa mattina alle 10 è prevista la prima seduta in Assemblea Capitolina che discuterà dell’interesse pubblico del progetto. Ieri è andato in scena un incontro dei capigruppo con l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia per presentare gli emendamenti che oggi saranno proposti dalla maggioranza in Aula.

Il testo è stato ritoccato con un maxiemendamento su trasporti, mobilità e acustica per evitare troppe richieste di nuovi emendamenti. La discussione generale durerà tre ore, poi ci procederà alla conta degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati prima del voto finale sulla delibera.