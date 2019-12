Stadio della Roma, il comune rimanda a inizio 2020

Nessun annuncio ufficiale sul nuovo Stadio della Roma. Ieri la sindaca Virginia Raggi ha organizzato un brindisi con i giornalisti in Campidoglio ma non ha rilasciato nessun commento in merito all’impianto di Tor di Valle. Dall’amministrazione filtra ottimismo (lo stesso della politica degli ultimi 7 anni) ma ancora nessun passo concreto verso il sì. A dicembre la priorità dell’amministrazione cittadina era l’approvazione del bilancio. L’iter dello stadio dunque non accelera e non è previsto nessun regalo di natale per i tifosi, la Convenzione Urbanistica sarà discussa all’inizio del nuovo anno. I proponenti e i tecnici del Campidoglio hanno ormai terminato gli incontri interlocutori e la bozza è già pronta. Senza queste certezze sul nuovo impianto rischia di saltare anche la trattativa Friedkin, l’imprenditore texano che vuole diventare socio di maggioranza della Roma, o per lo meno il prezzo di 800 milioni più l’extra stadio richiesto da Pallotta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.