Stadio della Roma, Frongia certo: “Lo faremo”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Raggi continua a essere favorevole alla costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle ma non tutti nella maggioranza dei 5 stelle la pensano come lei. L’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, all’evento ‘Roma riparte dallo sport‘ ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: “La sindaca Raggi è già stata molto chiara: c’è la volontà politica e sono convinto che si andrà in questa direzione”. Presente anche il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, azienda pubblica che ha raggiunto un accordo col club giallorosso per una riduzione del canone relativo alla prossima stagione: 300mila euro in meno per le sei gare giocate a porte chiuse.