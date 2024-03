Dopo i primi sopralluoghi di ieri, in mattinata sono iniziati i carotaggi nella zona di Pietralata per la realizzazione dello stadio della Roma. Come riportato da RomaToday, i tecnici giallorossi, accompagnati dalla polizia locale, hanno iniziato i lavori sui terreni. Le forze dell’ordine sono presenti per prevenire proteste da parte degli attivisti contrari al progetto. L’obiettivo, come disse il Sindaco Gualtieri, è il 2027.