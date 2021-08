Stadi aperti, tornano i tifosi. Green pass e scacchiera, via con la capienza al 50%

La Gazzetta dello Sport (E.Esposito) – I tifosi tornano allo stadio. Certo, i club speravano di poterne accogliere di più e riempire gli impianti rimasti deserti per troppo tempo, ma per ora dovranno accontentarsi del 50% di capienza. Il cts ha fatto inserire nelle linee guida del Dipartimento per lo Sport la necessità di green pass per chiunque entri nell’impianto, dai giornalisti agli steward. All’Olimpico per Roma-Fiorentina di domani sera già in 24 mila si sono assicurati un posto. Cifre importanti che i club non si aspettavano almeno per la prima giornata, un po’ perché siamo ancora ad agosto, un po’ perché si temeva che l’obbligo del green pass frenasse gli entusiasmi. In molti, invece, hanno subito voluto dimostrare di voler sostenere la propria squadra.

Viene ammesso chi ha effettuato una prima dose di vaccinazione, chi ha completato il ciclo vaccinale, chi risulta guarito da Covid (validità sei mesi) e chi ha effettuato un tampone molecolare o rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. La certificazione verde sarà la prima cosa che controlleranno gli steward al primo varco di accesso allo stadio, contestualmente al biglietto d’ingresso e al controllo della temperatura. La mascherina va tenuta sia sulle vie d’accesso sia all’interno dell’impianto. Ogni club ha indicato il percorso da seguire per evitare assembramenti, con segnalazioni e steward. I cambiamenti sono tanti e importanti, è una prima fase di rodaggio, ma ciò che conta davvero è tornare a tifare, nella speranza che nel più breve tempo possibile si possa rivedere uno stadio pieno.