Spunta Zaha per l’attacco

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma continua a guardare in Premier League e potrebbe aver individuato un nuovo nome da far arrivare. Il giocatore proposto a Pinto è Zaha del Crystal Palace. Ha riscosso subito il gradimento del gm e di Mourinho. Il suo contratto scade nel 2023 e serviranno almeno 25 milioni di euro per portarlo via. A rendere complicato l’affare non solo le richieste degli inglesi, ma anche il sovraffollamento offensivo romanista. Per sferrare l’attacco per l’ivoriano devono uscire due attaccanti e gli indiziati sono Kluivert e Perez.

L’olandese piace al Marsiglia e la Roma vuole incassare almeno 10 milioni. Al momento non sono arrivate offerte e Kluivert potrebbe anche partire per il Portogallo. Lo spagnolo, invece, può tornare in patria visto che piace al Valencia che però non è nelle condizioni di acquistarlo. Anche El Shaarawy potrebbe fare le valigie se il suo entourage trovasse un club disposto a pagare l’ingaggio. Chiaramente lo scenario cambierebbe se a lasciare la Roma sia un big e l’indiziato numero uno è Zaniolo. Le offerte, però, non arrivano e questa situazione può portare la Roma a toglierlo dal mercato.