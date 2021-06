L’Italia conquista il passaggio ai quarti di finale degli Europei, vincendo 2-1 contro l’Austria nei tempi supplementari. Il romanista Leonardo Spinazzola è stato eletto per la seconda volta (la prima nel debutto all’Olimpico contro la Turchia) Man of the Match, autore dell’assist che ha portato al gol del momentaneo 1-0 di Federico Chiesa. La moglie e il figlio di Spinazzola, Mattia, hanno tifato a distanza per lui, come dimostrano le foto condivise da Miriam sul proprio profilo Instagram.