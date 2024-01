Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Se esce un giocatore, qualcuno può entrare, il mercato è lungo”. Prima del silenzio stampa post Atalanta, Tiago Pinto aveva lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità di far arrivare qualche altro rinforzo alla corte di Mourinho: un ultimo miracolo da compiere prima del suo addio, già concordato con la società. Sono almeno un paio i giallorossi pronti a lasciare Trigoria, sicuramente a giugno ma se ci sarà l’opportunità anche a gennaio.

Il primo nome sulla lista è quello di Spinazzola. “Non rinnoverà, se ci sarà qualche offerta interessante andrà via anche subito”, le parole nei giorni scorsi del suo agente. Su di lui club arabi e turchi, ma un’offerta ufficiale non è ancora arrivata. Se dovesse partire, Pinto proverebbe a portare in giallorosso Soyuncu: il centrale turco, ex Leicester, non sta trovando spazio all’Atletico Madrid. In uscita anche Sanches, attualmente è stato offerto al Besiktas.