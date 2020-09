Spinazzola: “Un’ottima prova contro una grande squadra. L’atteggiamento deve darci consapevolezza” – FOTO

Cresciuto nel vivaio juventino, ieri sera Leonardo Spinazzola ha affrontato i bianconeri giocando dal primo minuto come esterno sinistro nel 3-4-2-1 disegnato da Paulo Fonseca. Il laterale ex Atalanta ha commentato, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato il pareggio maturato ieri sera. Queste le sue parole: “Un’ottima prova contro una grande squadra. Potevamo raccogliere di più, ma l’atteggiamento messo in campo deve darci la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta”. Di seguito, il post originale: