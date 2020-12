Spinazzola: “La mia rinascita grazie all’Inter e al dentista”

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma ha ritrovato la strada della vittoria con una prestazione maiuscola dell’intera squadra, per l’occasione guidata in panchina da Nuno Campos. “Lavoriamo costantemente con questi ragazzi e sappiamo che in qualsiasi momento può scattare quel qualcosa che permette di fare una partita così perfetta -ha detto il portoghese-. Abbiamo dato un’ottima risposta, stiamo crescendo nel complesso come squadra, nel gioco e nei comportamenti. Servirà ancora tempo, sono sicuro che il futuro sarà roseo“. Altra prestazione di rilievo di Spinazzola: “E’ stato il primo tempo perfetto, è il mio miglior inizio di stagione di sempre. Il mancato acquisto da parte dell’Inter mi ha dato una carica interiore, a livello psicologico e fisico. Ho cambiato molti aspetti, come il dentista, faccio più esercizi tutti i giorni, ora al 90′ posso ancora andare. Siamo consapevoli che siamo una grande squadra, non molliamo“.